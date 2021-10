Lans – Zwei abgebrannte Parkbänke beschäftigen derzeit die Polizei. Zwischen Freitagabend um 19 und Samstagvormittag um 11.50 Uhr gingen die Sitzgelegenheiten – sie befanden sich etwa 200 Meter nördlich vom Lanser See auf einem Weg in Richtung Seerosenweiher – in Flammen auf und wurden so zerstört. Die Erhebungen zur Brandursache sind im Gange. Die Polizei Lans (Tel.: 059133/7116) bittet um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)