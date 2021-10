Poschusta in Landeck: Über das Handwerk zur Kunst gefunden

Landeck – Wenn man dem 1950 in Feldkirch geborenen und in Tarrenz lebenden akademischen Künstler Wernfried Poschusta etwas nicht vorwerfen kann, dann ist es der unbedingte Wille, jeder erdenklichen Tradition zu entfliehen und von der Idee einer Originalität besessen zu sein. Denn im Gegensatz zu so manchen Altersgenossen, die vom Wiener Aktionismus tangiert die Flucht in die gegenstandslose Kunst antraten, suchte er sein Heil in einer von beschaulicher Anmut geprägten Malweise, die er unter anderem an der Akademie Cetoja-Cappezine in Florenz studierte und Zeit seines künstlerischen Schaffens pflegt(e).