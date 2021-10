Eine 41-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel wird seit dem 1. Oktober vermisst. Die Österreicherin wurde zuletzt am Freitag gegen 8.40 Uhr in Oberndorf in Tirol gesehen. Die Polizei ersucht unter 059133/7208 um zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau. (TT.com)