Kufstein – Ein 15-Jähriger verletzte in der Nacht auf Sonntag in Kufstein einen Notfallsanitäter durch einen Faustschlag gegen den Kopf. Der 30-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. "Der amtsbekannte Jugendliche lag zuvor offensichtlich beeinträchtigt am Boden und wurde vom Sanitäter erstversorgt, als es zu dem Angriff kam", teilte die Polizei mit. (TT.com)