Föhn-Höhepunkt in Tirol am Sonntag, trübe Herbstwoche steht bevor

Innsbruck – Der Oktober hat in Tirol mit einem föhnig-warmen Wochenende begonnen, am Sonntagnachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad. Mit ähnlichen Höchstwerten, aber schon etwas mehr Wolken beginnt dann die neue Woche – die insgesamt eher trüb und regnerisch zu werden verspricht.

Nach drei Tagen hat der Oktober 2021 bereits einen Rekord zu verzeichnen – und zwar in Vorarlberg: In der Nacht auf Sonntag betrug die Tiefsttemperatur am Rohrspitz nahe Bregens 20,4 Grad. „Damit wurde hier eine so genannte Tropennacht registriert – österreichweit war dies die erste überhaupt in einem Oktober“, erklärt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale.