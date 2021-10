Straßensanierungen in Telfs und Mutters bringen Sperren mit sich

Telfs, Mutters – In den Gemeinden Telfs und Mutters stehen Sanierungsarbeiten an wichtigen Straßen an. Bereits ab heute Montag wird die nördliche Nebenfahrbahn der Telfer Saglstraße bis voraussichtlich 12. November 2021 in einem Teilstück saniert. Es kommt in diesem Zeitraum teilweise zu einer Totalsperre mit Umleitung. Das Parken entlang der Straße (u. a. für Pendler) ist in diesem Zeitraum nicht möglich.