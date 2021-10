Ökosoziale Steuerreform: Klimabonus federt die CO2-Bepreisung ab

Margit Schratzenstaller, Steuerexpertin beim Wifo, bewertet grundsätzlich positiv, dass 2022 der Einstieg in die CO2-Bepreisung erfolgt. „Man hätte sich aber gewünscht, dass das ein bissl mutiger gewesen wäre, sowohl was den Einstiegspreis anbelangt als auch den Zielpreis“, so Schratzenstaller. So werde der gewünschte Lenkungseffekt „relativ begrenzt bleiben“.