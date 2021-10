Weidezone Tirol: Hechenberger heult jetzt mit neuem „Wolfsverein“

Innsbruck – Die Auseinandersetzungen über die großen Beutegreifer Wolf und Bär in Tirol haben im ÖVP-Bauernbund zu einer Zerreißprobe geführt. Zuletzt hat der erst vor wenigen Wochen gegründete Verein „Weidezone Tirol“ der im Vorjahr aus der Taufe gehobenen und von den Sozialpartnern und Gemeinden getragenen Initiative „Alm ohne Wolf“ den Rang abgelaufen. Weidezone-Obmann Stefan Brugger übt harsche Kritik an der Bauernbundspitze, insbesondere an Obmann und Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP) und Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger. Er wirft ihnen Versagen im Umgang mit den Problemwölfen vor.

„Der Verein ,Weidezone Tirol‘ ist eine dynamische Bewegung, die aktiv auf Leute zugeht und die in Zukunft vermehrt Veranstaltungen machen will und wird. Der Verein ,Alm ohne Wolf‘ ist eine statische Bewegung, die auf ihre Art meinungsbildend – vor allem hinsichtlich der Politik – wirkt“, beschreibt Brugger die aktuelle Situation. Durch den Zusammenschluss sei es daher noch schneller möglich, „die Landesregierung entsprechend zu motivieren“, den vorgeschlagenen Weg der Weidezone Tirol zu gehen. Und: „Wir werden von unserer Art, den Finger in die Wunde zu legen, nicht abweichen, keinen Millimeter. Es war und ist nicht unser Ziel, den Verein ,Alm ohne Wolf‘ zu bekämpfen, sondern unsere Vertreter im Bauernbund und in der Regierung zu motivieren, den Wolf zu bekämpfen, eine Weidezone Tirol zu schaffen und jedes Raubtier zu schießen.“