Die Wirtschaft setzt vermehrt auf Quantencomputer

Innsbruck, München – Quantencomputer sind die Zukunft: Extreme Rechengeschwindigkeit und eine nicht zu überbietende Genauigkeit sollen Lösungen für Probleme bringen, die aktuell mit keiner anderen Technologie möglich sind. Was aber noch kaum wahrgenommen wird, Quantencomputer werden bereits in vielen Bereichen der Wirtschaft eingesetzt. So setzt der weltweit agierende Unternehmensberater Reply Quantencomputer ein, um Optimierungslösungen für Banken, Energieunternehmen, Flugzeughersteller oder auch Mobilfunkunternehmen zu erarbeiten.