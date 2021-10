Deutsche Sondierungsgespräche vor erster Richtungsentscheidung

Berlin – Gut eine Woche nach der Bundestagswahl stehen die Sondierungen für eine Regierungsbildung vor einer ersten Richtungsentscheidung. Nach dem Gespräch zwischen Union und Grünen am Dienstag muss entschieden werden, in welcher Konstellation es weitergeht. Noch vor Ende der Woche dürfte sich klären, ob Grüne und FDP mit SPD oder Union verhandeln wollen. Die Liberalen zogen vorsorglich bereits rote Linien gegenüber Wahlsieger SPD.

Bisher haben die vier beteiligten Kräfte nur jeweils zu zweit nach Schnittmengen gesucht – und nach "Dynamik", wie Grünen-Chef Robert Habeck am Sonntag ergänzte. Das letzte dieser Gespräche führt die Union am Dienstag mit den Grünen.

Eine eindeutige Tendenz gibt es noch nicht. Die Grünen stehen der SPD deutlich näher, die FDP betont ihre Sympathien für die Union – trotz deren interner Querelen. "Die CDU/CSU ist noch im Rennen und wir werden sehen, was am Ende der Woche dabei herauskommt", sagte FDP-Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Montag im SWR. Wissing hatte nach der Runde mit der Union am Sonntag gesagt, dass es "inhaltlich wenig Klippen" gebe.