Türkische Inflationsrate auf knapp 20 Prozent gestiegen

Istanbul – Die Inflation in der Türkei ist so stark wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Die Verbraucherpreise stiegen im September um 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus den am Montag veröffentlichten amtlichen Daten hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit März 2019. Im August lag er noch bei 19,25 Prozent.