Laaser Marmor: Wo weißer Stein zum ewigen Kunstwerk wird

Ein Übungsstück steckt im Schraubstock. Die Oberfläche des Marmorblocks ist teilweise poliert, teils noch rau. Was am Ende des Tages entstehen soll? – „Ein Totem für die Ewigkeit“, schmunzelt die Meisterklasse-Schülerin in der Werkstatt der Berufsfachschule für Steinbearbeitung, auch Laaser Marmorfachschule genannt. Die junge Frau – sie trägt Schutzbrille, Gehörschutz und Maske – bearbeitet rohen Stein, etwa in der Größe eines Aktenkoffers. Mit Spezialwerkzeug legt sie mystische Strukturen aus dem weißen Stein frei und poliert die neuen Formen. Ein Frauenakt-Torso entsteht in der Schülerwerkstatt ebenso wie eine männliche Büste, ein Löwenkopf oder ein Wappenfigur-Relief.