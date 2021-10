Intensive Suche nach „Angsthund“: Telfer Familie bittet um Hinweise

Der dringende Appell der Familie lautet daher, keine Einfangversuche zu unternehmen, sondern jede Sichtung an Tel. 0676/9616303 zu melden. Auch über Facebook und viele andere Kanäle versucht die Familie, den geliebten Hund zu finden. Mit der Jägerschaft steht man ebenfalls in Kontakt, Wildkameras wurden aufgestellt. Zwei Sichtungen hat es bislang gegeben: am Sonntag um 8 Uhr früh beim Autopark Pfaffenhofen, dann zwischen 9.30 und 10 Uhr in Stams Richtung Sprungschanzen. (md)