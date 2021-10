Gut zu wissen: So legen andere Länder in Europa die CO2-Steuern an

Wien – Um fossile Energien zu verteuern und klimaschonende Alternativen voranzubringen gibt es in vielen europäischen Ländern bereits CO2-Steuern. In Österreich soll ab 1. Juli 2022 die Tonne CO2, die beim Autofahren und Heizen erzeugt wird, mit 30 Euro bepreist werden. Auch in anderen Ländern gibt es bereits Modelle zur Bepreisung von CO2 bzw. CO2-Äquivalenten in Europa: