Opferstöcke in Kirchen in Wörgl und Kirchbichl aufgebrochen

Wörgl, Kirchbichl – Zwei Einbrüche in Opferstöcke beschäftigen derzeit die Polizei im Bezirk Kufstein. Am Sonntag gegen 14.45 Uhr beobachtete eine Kirchgängerin, wie ein Mann den Opferstock in der Pfarrkirche aufbrach. Als er die Frau bemerkte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Bahnhof. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.