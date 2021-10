Kirchberg – Drei Fahrräder haben Unbekannte zwischen vergangenen Freitag und Montag an zwei verschiedenen Orten in Kirchberg in Tirol gestohlen. Die Räder waren allesamt abgesperrt, die Täter entwendeten sie samt Schlössern. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. (TT.com)