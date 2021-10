Massive Störung: WhatsApp, Facebook und Instagram nicht erreichbar

Menlo Park – Ein massives technisches Problem lag am Montagabend bei den Diensten des Internetriesen Facebook vor. Zehntausende Nutzer meldeten am Montagabend Probleme beim Verbindungsaufbau mit dem sozialen Netzwerk. Auch der zum Facebook-Konzern gehörige Chatdienst WhatsApp und die Foto-App Instagram waren gar nicht oder nur eingeschränkt erreichbar.

Was genau zu der Störung geführt hat und wie lange die Dienste nicht funktionieren werden, ist noch nicht bekannt. Facebook entschuldigte sich via Twitter und versicherte, dass das Online-Netzwerk an der Entstörung arbeite.