Imster Pflegezentrum holt die Kühlung aus der Tiefe

Imst – Die Arbeiten zur Erweiterung des Pflegezentrums Gurgltal in der Imster Pfarrgasse sind wieder aufgenommen. „Ich bin überglücklich“, betont Heimleiterin und Stadträtin Andrea Jäger. Denn man sei in Imst „pumpevoll, wie derzeit eigentlich in allen anderen Heimen“, beschreibt Jäger Kapazitätsprobleme in ganz Tirol. Umso wichtiger sei es, dass jetzt in Imst etwas weitergeht.