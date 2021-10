Infektiologe Weiss: „Großteil der Corona-Patienten ist nicht geimpft“

Innsbruck – Nicht zuletzt die Corona-Infektionen von Salzburger Landespolitikern, die doppelt geimpft sind, sorgen für Gesprächsstoff. Auch in der TT gibt es viele Anfragen von Lesern zu den so genannten Impfdurchbrüchen und geimpften Patienten in den Spitälern. Der Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin, Günter Weiss, der seit eineinhalb Jahren Covid-PatientInnen betreut und diese therapiert, hält einmal mehr fest, dass die Covid-Impfung wirke und zwar in einem sehr hohen Ausmaß.