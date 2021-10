Leitartikel zu „Pandora Papers“: Versteckte Deals im Graubereich

Zwei Jahre lang hat ein internationales Konsortium aus 600 Journalisten fast 12 Millionen Dokumente durchforstet, die einmal mehr die Scheinwerfer in das dunkle System aus Briefkastenfirmen, Trusts und Stiftungen in Steueroasen richten. Sie geben erhellende Einblicke etwa in die Geschäfte von Populisten wie Tschechiens Premier Andrej Babis, der über mehrere Briefkastenfirmen weitgehend anonym ein Landschloss in Frankreich gekauft hat. Oder von Großbritanniens Ex-Premier Toni Blair, der Steuerschlupflöcher kritisiert hatte, dessen eigene Familie allerdings selbst gerne dieses intransparente Schattensystem nutzt, um Hunderttausende Pfund an Steuern zu sparen.