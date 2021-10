IFFI-Eröffnung mit „Notturno“: Das Leben im Nachhall des Schreckens

In diesem Sinne steht auch der italienische Dokumentarfilmer Gianfranco Rosi in der Tradition Godards. In seinen Arbeiten nimmt er die Zusehenden nicht bei der Hand. Er kaut nicht vor, bereitet keine mundgerechten Häppchen zu. Er zerredet nicht, sondern bildet kommentarlos ab. Mit deutlich sichtbarem Stilwillen und Mut zur ausgefeilten Komposition zwar, aber ohne den Gestus des großen Erklärers. Berühmt wurde Rosi mit dem Film „Fuocoammare“, der Geflüchteten und Seenot-Rettern auf Lampedusa folgte – und bei den Filmfestspielen von Berlin 2016 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. Rosis jüngster Film „Notturno“ eröffnet heute Abend das 30. Filmfestival Innsbruck.

„Notturno“ stellt Schmerz und Versehrtheit nicht aus. Er maßt sich kein Besserwissen, kein westliches Wichtigtuen an. Der Film gibt nicht vor, verstehen zu können, was Über- und Weiterleben heißen könnte. Aber er eröffnet Einblicke in dieses Weiterleben, fragmentarisch, unübersichtlich, für sich genommen unspektakulär – und in bisweilen beinahe zu schönen Bildern. „Notturno“ fordert die Betrachter auf, eigene Schlüsse zu ziehen. Das macht ihn zu einem im besten Sinne unbequemen Film: Er zwingt zum Hinschauen und Weiterdenken. (jole)