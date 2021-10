facebookdown: Die lustigsten Reaktionen zum großen Social-Media-Ausfall

Innsbruck – Drei der wichtigsten Social-Media-Plattformen weltweit – Facebook, Whatsapp und Instagram – waren am Montag von einem ungewöhnlich langen Total-Ausfall betroffen. Reaktionen der Milliarden Nutzer ließen nicht lange auf sich warten. Am Abend wurde vor allem auf dem noch funktionierenden Kurznachrichtendienst Twitter über die Störung diskutiert und gewitzelt. Als Facebook und Co. am Dienstag wieder online waren, wurden auch dort fleißig Memes geteilt.