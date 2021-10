Großeinsatz für Feuerwehren in Kössen: Brand unter Kontrolle

Kössen – In einer Autowerkstatt in Kössen brach am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr ein Brand aus. Mehrere Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung – aus Kössen, Walchsee und Reith im Winkel – rückten sofort aus. Am frühen Nachmittag war der Brand laut Polizei unter Kontrolle. Die dortige Straßensperre wurde gegen 13.30 Uhr wieder aufgehoben.