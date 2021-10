Kindesentziehung in Innsbruck: Mann brachte Sohn (4) nach Vorarlberg

Innsbruck – Eine junge Mutter alarmierte am Montagabend die Innsbrucker Polizei: Ihr ehemaliger Lebensgefährte habe vor zwei Stunden den gemeinsamen Sohn (4) mitgenommen. Der Vater habe kein Sorgerecht. Begleitet wurde der 27-Jährige von seiner Mutter.

Ihr Ex-Partner habe ihr gedroht, ihren beiden anderen Kindern etwas anzutun, sollte sie die Polizei rufen. So schilderte es die 23-Jährige den Beamten. Nach umfangreichen Ermittlungen fand die Polizei den Aufenthaltsort des 27-Jährigen heraus. Er wurde am frühen Dienstagmorgen von Vorarlberger Polizisten sowie Cobra-Beamten im Bezirk Bregenz aufgegriffen. Der Mann wurde festgenommen. Der vierjährige Bub war unversehrt. Der Vater und dessen Mutter wurden am Nachmittag noch einvernommen. (TT.com)