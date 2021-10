Geiselnahme in französischem Hochsicherheitsgefängnis endete unblutig

Paris – Spezialkräfte haben in Frankreich eine Geiselnahme in einem Hochsicherheitsgefängnis unblutig beendet. Ein Häftling griff in der Haftanstalt Conde-sur-Sarthe in der Normandie am Dienstagvormittag eine Wärterin und einen Wärter an und verletzte den Mann am Auge, teilte das Justizministerium in Paris mit. Dann nahm er beide als Geisel. Verhandlungsexperten der Polizei bewegten den Mann nach knapp vier Stunden zur Aufgabe. Zwischendurch hatte er die Wärterin freigelassen.