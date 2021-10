Unwetter spülte nach Müllabfuhr-Streik Abfall auf Marseilles Strände

Strand in Marseille am Dienstag.

Marseille – Nach einem Streik der Müllabfuhr in Marseille haben Unwetter tonnenweise nicht abgeholte Abfälle über die überfluteten Straßen auf die Strände der Stadt gespült. Anrainer und Beschäftigte der Stadtwerke machten sich am Dienstag an das Aufräumen, berichtete der Sender France Bleu. Fotos und Filmaufnahmen zeigten großen Mengen leerer Getränkedosen, Plastikverpackungen und anderer Abfälle am Mittelmeerstrand.