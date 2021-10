Frau in London nahm Klage gegen Weinstein zurück

London – In London hat eine Frau ihre Klage wegen sexuellen Missbrauchs gegen den früheren US-Filmproduzenten Harvey Weinstein zurückgenommen. Gründe dafür nannten sie oder ihre Anwälte nicht. Der High Court in der britischen Hauptstadt genehmigte den Schritt am Dienstag. Die Anwälte hielten aber an den Vorwürfen fest, Weinstein habe die Frau in einem Londoner Luxushotel missbraucht, nachdem er sie kurzfristig zu einem "Produktionstreffen" einbestellt habe.