Antisemitische Schmierereien an NS-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

Blick auf Baracken und Überwachungsturm der Gedenkstätte Auschwitz in Polen.

Auschwitz – Mehrere historische Gebäude der NS-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau sind mit antisemitischen Parolen beschmiert worden. Die Gedenkstätte machte den Vorfall am gestrigen Dienstag über Twitter publik. Es handle sich um einen "abscheulichen Angriff auf das Symbol einer der größten Tragödien der Menschheitsgeschichte und einen extrem schmerzhaften Schlag gegen das Gedenken an all die Opfer", die im größten deutschen Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg starben.