Popstar Ed Sheeran wird "Mega Mentor" bei der US-Show "The Voice"

Los Angeles – Der britische Popstar Ed Sheeran (30) wird bei amerikanischen Casting-Show "The Voice" als "Mega Mentor" mitwirken. Das gab der Sender NBC am Dienstag bekannt. In dieser Rolle soll Sheeran den teilnehmenden Gesangstalenten ab dem 25. Oktober in der "Knockout"-Runde des Wettbewerbs mit Rat zur Seite stehen. Als Juroren sind bei der 21. Staffel Ariana Grande, Kelly Clarkson, John Legend und Blake Shelton dabei.