„N'Cyan": Innovatives Zentrum im Osttiroler Defereggental

„Ländliche Regionen sind durch die Corona-Pandemie stärker ins Zentrum wissenschaftlicher Fragestellungen gerückt“, so die Vereinsvertreter. „Das neue Forschungszentrum bietet vielfältige Möglichkeiten, um in enger Zusammenarbeit mit der regionalen Bevölkerung sowie mit interessierten Hotel-Gästen an neuen Antworten zu arbeiten.“ (TT, co)