Jeder Zeit ihr Sujet: Autorin Verena Roßbacher im Inn Situ

Innsbruck – An diesem Fotoalbum ist nichts Besonders. Keine außergewöhnlichen Motive, keine außergewöhnliche Qualität. Die Aufnahmen aus 1912 sind durchschnittlich – nicht zu vergleichen mit den pittoresken Porträts, die Fotopionier Heinrich Kühn zu jener Zeit in Tirol fertigte. Im Gegensatz dazu kennt diese Amateurfotografie kaum Porträts, sie konzentriert sich auf die Landschaft. Sie zeigt eine Urlaubsfahrt, wie sie Anfang 1900 eben unternommen wurde: von München ausgehend über den Fernpass nach Innsbruck, über Kufstein wieder retour. Zwei Männer und eine Frau entdecken Tirol. Wer sie sind, ist völlig unklar. 2007 hat das Ferdinandeum das aufwändig gestaltete Fotoalbum erstanden – zufällig via Ebay. Dass dieses anonym gebliebene Fundstück einmal Ausgangspunkt einer künstlerischen Reise sein könnte, dachte damals selbst Bibliotheksleiter Roland Sila nicht. Ein Universalmuseum sammelt eben. Und so versank das Album im Bibliotheksbestand.