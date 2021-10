Kaiserliches Bühnenbild des Tiroler Landestheater prämiert

Hamburg, Innsbruck – Für sein Bühnenbild der Landestheaterproduktion „Die Schattenkaiserin“ hat Michael D. Zimmermann am Montagabend in Hamburg den Deutschen Musical-Theater-Preis 2021 erhalten. Erstmals ging damit eine der seit 2014 vergebenen Auszeichnungen nach Tirol. Die im September 2019 im Rahmen des Maximilian-Jahres im Tiroler Landestheater uraufgeführte „Schattenkaiserin“ war auch in den Kategorien „Beste Komposition“ und „Beste Kostüme“ für den Musical-Preis nominiert.