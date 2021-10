Tiroler Start-up baut Luftfilter für MCI-Hörsäle

Das Start-up Care by light entwickelte Filter zur Desinfektion der Raumluft, diese werden in den Hörsälen des MCI eingesetzt.

Innsbruck – Das Start-up Care by light, ein gemeinsames Start-up des Tiroler Unternehmens Planlicht und des MCI, stellt aktuell zum Studienstart mehr als 100 Filtergeräte zur Reinigung und Desinfektion der Raumluft für Hörsäle an der Unternehmerischen Hochschule in Innsbruck bereit.

Die Filtergeräte sollen am MCI in stark frequentierten Bereichen wie Seminarräumen, Laboren, Büroeinheiten oder Aufenthaltsflächen positioniert werden. Dadurch soll das Risiko, mit Coronaviren oder anderen Keimen in Kontakt zu kommen, minimiert werden. Während viele andere Luftfilter nur die Frischluft umwälzen will das Start-up mit dem Produkt „seTUBE air“ einen neuen Weg gehen. Die Raumluft soll in einem Schritt gefiltert und parallel desinfiziert werden.