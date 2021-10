„Linke Zellen": ÖVP reitet Attacke gegen Justiz

Wien – Die Kanzlerpartei ÖVP hatte am Dienstagvormittag eilends zu einer Pressekonferenz geladen. Der Titel: „Sind die linken Zellen der WKStA am linken Auge blind?“ Eineinhalb Stunden später beantwortet Andreas Hanger diese Frage. Für den früheren ÖVP-Fraktionschef im Ibiza-U-Ausschuss steht außer Zweifel, dass es „linke Zellen“ in der Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt, dass dort einzelne Staatsanwälte eine „parteiische Vorgangsweise“ wählen und in der heimischen Justiz „mit zweierlei Maß“ gemessen wird.