Innsbrucker Med-Uni mit hoher Durchimpfung, Rektor für Impfpflicht

An der Medizinischen Universität in Innsbruck gilt für die Studierenden die 2-G-Regelung.

Innsbruck – Für den Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, Wolfgang Fleischhacker, ist die 2-G-Regelung – geimpft bzw. genesen – an der Med-Uni nicht nur eine Verantwortung, um die Präsenzlehre an der Med-Uni zu ermöglichen, sondern auch eine Verantwortung gegenüber den Patienten an der Klinik und der Gesellschaft. Die Kritik an den schärferen Regelungen lässt er deshalb nicht gelten. Zugleich verweist er auf die hohe Durchimpfungsrate unter den Studierenden. „Bei den Erstsemestrigen beträgt sie 96 Prozent, bei allen Studenten 93 Prozent.“ Wer sich aus medizinischen Grünen nicht impfen lassen könne, habe die Möglichkeit, mit drei PCR-Tests pro Woche und Maskenpflicht zu studieren.