Geldwäsche-Skandal in Italien: Ermittlungen gegen EU-Parlamentarier

Der EU-Parlamentarier Fidanza wurde von einer versteckten Videokamera bei Treffen gefilmt, bei denen derbe Witze über "Neger", Juden und Migranten sowie sexistische Äußerungen gemacht wurden. Fidanza wurde am Freitag von all seinen Ämtern in der Partei freigestellt. Er kündigte eine Klage wegen Verleumdung an.