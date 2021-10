Minister Nehammer, Bischof Glettler und Tourismus in Innsbruck: Das war „Tirol Live"

Innenminister Karl Nehammer sprach bei „Tirol Live" mit TT-Chefredakteur Alois Vahrner über die aktuellen Herausforderungen für die Polizei im Corona-Einsatz: „Wir konzentrieren uns jetzt in den Kontrollen vor allem darauf, dass diejenigen, die falsche Zertifikate verwenden, dass diejenigen, die Fälschungen herstellen, auch tatsächlich bestraft werden.“

Zu den Razzien bei der ÖVP in Wien wollte sich Nehammer nicht äußern: „Zum einen hat es die politische Bewertung des Klubobmanns der Volkspartei gegeben (…). Und auf der anderen Seite: Ich als Innenminister kommentiere keine laufenden Ermittlungen. Hier ist die Justiz am Zug. Die Polizei leistet dann Unterstützung, wenn es die Staatsanwaltschaft auffordert.“

📽️ Video | Innenminister Karl Nehammer in „Tirol Live"

Seit vier Jahren ist Hermann Glettler nun in Tirol: „Die vier Jahre sind sehr schnell vergangen, auch wegen Corona. Es gibt eine Art kollektive Ermüdung, auch in der Kirche. Unsere Aufgabe ist es ein Zeugnis der Zuversicht abzugeben, die Kirche in die Nachbarschaft zu bringen“, sagte er bei „Tirol Live“.