Istanbul nächster Schauplatz im Duell Hamilton - Verstappen

Istanbul – Ein Jahr nach seinem vorzeitigen Titelgewinn in Istanbul geht für Lewis Hamilton am Sonntag (14.00 Uhr/TT.com-Live-Ticker) in der Türkei das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen mit Max Verstappen in eine weitere Runde. Der Mercedes-Weltmeister kommt mit nur zwei Punkten Vorsprung auf seinen niederländischen Red-Bull-Rivalen an den Bosporus. Mitentscheidend könnte sein, ob Hamilton wie zuletzt Verstappen in Sotschi seinen Motor wechseln und deshalb zurückgereiht wird.