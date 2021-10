Geistig beeinträchtigter Mann in den USA hingerichtet

Der Gesandte des Vatikans in den USA hatte in der vergangenen Woche im Namen von Papst Franziskus einen Brief an den Gouverneur geschickt, in dem er eine Aussetzung der Hinrichtung forderte. "Dieses Ersuchen stützt sich nicht allein auf die zweifelhaften intellektuellen Fähigkeiten von Herrn Johnson", hieß es in dem Schreiben. Der Papst wolle vielmehr darauf hinweisen, "dass Herr Johnson ein Mensch ist und dass alles menschliche Leben heilig ist".