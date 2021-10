Frankreichs Unterhaus für Verbot von "Konversionsbehandlungen"

Paris – In Frankreich dürften künftig "Therapien" verboten sein, die eine Menschen von seiner Homosexualität oder Geschlechtsidentität abbringen sollen. Die Nationalversammlung stimmte in der Nacht zum Mittwoch in erster Lesung für ein Verbot sogenannter "Konversionsbehandlungen", wie das Unterhaus des französischen Parlaments mitteilte. Nun muss noch der Senat als zweite parlamentarische Kammer über den Gesetzesvorschlag beraten.