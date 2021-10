Maschinenring-Generalversammlung in Imst: Solides Ergebnis trotz Corona

Imst – Rund 38 Prozent, also 1360 Landwirte aus den Bezirken Imst, Landeck und Reutte sind Mitglieder des Maschinenrings Tiroler Oberland. So wie die Mitgliederzahl seien auch die Umsätze, die in diesem Bereich erzielt werden, nahezu konstant geblieben, hieß es bei der jüngsten Generalversammlung des Maschinenrings, die für die Jahre 2019 und 2020 in Imst abgehalten wurde. Der allgemeine Tenor: Trotz noch nie da gewesener Herausforderungen konnte in allen Geschäftsbereichen ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden, berichteten Obmann Martin Alber und Geschäftsführer Gottfried Gabl.