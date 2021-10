„Meet and Greed“: Kunstkammerstücke von heute, die mehr als nur schön sind

Innsbruck – Als Kuratorin des Vektor in der Haller Burg Hasegg ist Maria Köfler keine Unbekannte, als Künstlerin sehr wohl. Was sich mit ihrer Ausstellung „Meet and Greed“ in Charly Walters Wiltener openspace ändern soll. Wo Köfler Arbeiten zeigt, die unübersehbar die gelernte Kunsthistorikerin verraten, strotzen ihre gern in opulente alte Rahmen gesetzten Zeichnungen oder unter Glasstürze gestellten Objekte doch vor Referenzen an die Großen der Zunft.