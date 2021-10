Nightliner-Plan für das Tiroler Unterland präsentiert

Kitzbühel, Innsbruck – Vor Kurzem wurden die Nightliner-Pläne der Jungen Generation (JG) der SPÖ im Unterland in einem offiziellen Treffen mit Verkehrssprecherin Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe und Verkehrsverbund-Tirol-Mobilitätsplaner Florian Wurzacher vorgestellt. Laura Sojer von der JG Unterland durfte in Begleitung von SPÖ-Landtagsabgeordneter Claudia Hagsteiner die konkreten Pläne, welche sich über vier Linien in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel erstrecken, präsentieren.