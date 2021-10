Experten: Teuerung bremst sich nächstes Jahr ein

Innsbruck – Baustoffe, Energie, Wohnen, Essen – in vielen Lebensbereichen sind heuer die Preise gegenüber dem Vorjahr spürbar angestiegen. Was auch daran liegt, dass im Pandemie-Jahr die Preise zum Teil in den Keller gerasselt waren, wie Raiffeisen-Ökonom Peter Brezinschek gestern im Raiffeisen-Konjunkturausblick betonte. Teilweise habe es ja gar keine Preise gegeben, weil alles zu war. „Was wir derzeit erleben, ist daher keine Inflation, sondern es sind Teuerungsraten, die auf die extrem niedrigen Vergleichspreise von 2020 zurückzuführen sind. Daher jetzt die höhere Steigerung“, so Brezinschek.