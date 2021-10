TT-Redakteurin Stocker holte Ö-Slam-Titel nach Tirol

Linz – Schon zum zweiten Mal in Folge geht der österreichische Poetry-Slam-Meistertitel (Ö-Slam) nach Tirol. TT-Redakteurin Tamara Stocker wurde am Wochenende beim Einzelfinale in der Tabakfabrik in Linz als beste Slammerin Österreichs ausgezeichnet. Zuletzt holte sich Johanna Kröll 2019 den Titel. 2020 fiel der Slam-Bewerb Corona-bedingt aus. Unter die besten 9 PoetInnen aus 32 schaffte es heuer auch Roswitha Matt aus Imst.