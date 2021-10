Karin Seiler bei „Tirol Live“: „Es fehlen die Gäste aus der Ferne“

Innsbruck – Karin Seiler, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, ist optimistisch. Nach dem Aus für den Städtetourismus wegen der weltweiten Corona-Pandemie im Jahr 2020 habe sie nun „bessere Nachrichten“. Im Vergleich zum Vorjahr gebe es im August in der Stadt Innsbruck ein Plus bei Übernachtungen von 23 Prozent, im September rechnet Seiler ohne genaue Zahlen mit einem Plus von 20 Prozent. Das Vorkrisenniveau sei jedoch noch lange nicht erreicht. Es werde noch zwei bis drei Jahre dauern, bis der Städtetourismus wieder in Höchstform sei.