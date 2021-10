Manu Delago im Treibhaus: Leises Spektakel im Turm

Innsbruck – Seit dem Wochenende macht das Innsbrucker Treibhaus seinem Namen alle Ehre. Im Turm wächst und gedeiht es, schon beim Aufstieg wird man von bunten Blumenstöcken empfangen. Sogar auf den Rängen hat sich reichlich Blattwerk breitgemacht. Alles für die Eröffnung des Konzertturms am vergangenen Wochenende, ein kleines Highlight zum heurigen 40. Treibhaus-Jubiläum. Gefeiert wird bis auf Weiteres mit halber Auslastung: Der Turm bleibt halb Konzerthalle, halb Gewächshalle. Natürlich aufgrund von Corona. Denn aufsperren wollte Treibhaus-Chef Norbert Pleifer den Turm bis zum Ende der Covid-Maßnahmen eigentlich nicht. Nach einigen Querelen um die „Gartenkonzerte“ (die TT berichtete) wurde Pleifer nach eigenen Angaben aber quasi gezwungen, die Musik zum Überwintern ins Innere zu holen. Den Garten nahm er gleich mit. Dafür gab es am Dienstagabend auch ein ironisches „Vielen Dank für die Blumen“ in Richtung Politik. Inzwischen freue er sich über den neu erblühten Turm, sagte Pleifer vor rund 160 Gästen. Schließlich bietet dieser Raum für das neue Programm von Manu Delago – seit 98 Treibhaus-Konzerten ein Garant für ausverkaufte Ränge. So auch am Dienstag und am gestrigen Mittwochabend. Und dass der Tiroler Ausnahmemusiker mit „Environ Me“ die Umwelt musikalisch in den Konzertsaal holt, passt natürlich perfekt ins Blumenbouquet.