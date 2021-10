Daniel Craig auf Hollywoods „Walk of Fame" mit Stern geehrt

Los Angeles – James-Bond-Darsteller Daniel Craig (53) hat auf Hollywoods "Walk of Fame" eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. Es mache ihn sehr glücklich, auf dem Gehsteig von all diesen Legenden umgeben zu sein, sagte der britische Star vor jubelnden Fans und Reportern am Mittwochabend (Ortszeit). Nach Angaben der Veranstalter erhielt Craig die 2704. Plakette auf der Touristenmeile im Herzen von Hollywood - mit der passenden Adresse Hollywood Boulevard Nummer 7007.

Die Zeremonie hing zeitlich mit der Premiere des 25. James-Bond-Films zusammen. "Keine Zeit zu sterben", in dem Craig zum fünften und letzten Mal als 007 zu sehen ist, läuft am Wochenende in den US-Kinos an.