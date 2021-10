Bargeldlose Zahlungen um sechs Prozent gestiegen

Wien – In Österreich wuchs das Volumen der bargeldlosen Zahlungen von 2019 auf 2020 um 5,9 Prozent auf insgesamt über 2,2 Milliarden Transaktionen. 82 Prozent der bargeldlosen Transaktionen in Österreich werden inzwischen kontaktlos abgewickelt - eine Trendwende gegenüber den Zahlen vor der Pandemie, die bei nur 40 Prozent lagen, rechnete heute das internationale Beratungsunternehmen Capgemini in ihrem World Payments Report 2021 vor.