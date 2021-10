Mutmaßliche IS-Anhängerinnen aus Syrien nach Deutschland zurückgeholt

Berlin – Die deutsche Regierung hat acht deutsche Frauen samt 23 Kindern aus Syrien zurückgeholt, die sich in der Vergangenheit mutmaßlich der Terrormiliz IS angeschlossen hatten. Die Maschine landete am Mittwochabend kurz vor Mitternacht auf dem Frankfurter Flughafen. Die Frauen sollen sich vor mehreren Jahren den sunnitischen Extremisten des "Islamischen Staats" (IS) angeschlossen haben.